Українські кінопрокатники побили черговий рекорд

Загальна сума надходжень від кінопрокату в Україні за січень – лютий 2010 року склала 102 млн. грн., що на 50% більше, ніж за цей же період минулого року. Про це свідчать дані Міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association

За цей період кінотеатри в Україні відвідало 2 млн. 976 тис. глядачів, що на 18% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Всього за 2009 р. загальна сума надходжень від кінопрокату в Україні склала 420 млн. грн., що на 37% більше попереднього року. Кінотеатри в минулому році відвідало 14 млн. 960 тис. глядачів, що на 15% більше, ніж в 2008 р.

Згідно з даними Motion Picture Association, в середньому за один тиждень в Україні демонструється в кінотеатрах близько 14 різних фільмів.

На думку представників кінопрокатних компаній, оприлюднені дані свідчать про те, що ринок кінопрокату в Україні сьогодні продовжує стабільно зростати.