Міносвіти хоче поставити ще один експеримент на випускниках

Міністерство освіти і науки цього року вирішило на 30% скоротити кількість пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, скорочують пункти тестування у райцентрах та маленьких містах з метою унеможливити використання «кумівських» зв’язків під час тестування.

«Вже цьогоріч ми значно скоротимо кількість пунктів тестування. Це робиться з метою зменшення ризиків безконтрольності запровадження зовнішнього оцінювання. Тому що ми переконалися, що пункти тестування у райцентрах, у невеликих містечках – там надзвичайно потужні «кумівські зв’язки», залежність від місцевого керівництва. Цьогоріч таких пунктів тестування буде скорочено майже на 30%», - сказав І.ЛІКАРЧУК.

Водночас тестування проводитимуть у пунктах, що розташовані у великих містах, обласних центрах, а також так званих університетських містечках.

У зв’язку з цим, зазначив І.ЛІКАРЧУК, тестування з української мови та літератури, математики та історії України відбуватимуться впродовж декількох сесій. За його словами, на різних сесіях з одного й того ж предмету дітям видаватимуть різні тексти тестів, але вони будуть однакової складності.

Крім того, І.ЛІКАРЧУК повідомив, що передбачаються й інші новації в системі ЗНО. Так, у 2011 році передбачається в експериментальному режимі запустити «тест здібностей» або «тест навчальних компетентностей».

«Ми запропонуємо абітурієнтам різнорівневі тести. Ми зараз до цього готуємось. Тобто вищий навчальний заклад зможе обирати, з яким рівнем складання тесту буде приймати абітурієнта – тестом великої складності, середньої та звичайної», - пояснив І.ЛІКАРЧУК.