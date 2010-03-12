Українсько-російські навчання "Фарватер миру" пройдуть після 7 років перерви

У Севастополі за участі представників командувань Військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації 11 березня відбулася конференція з підготовки українсько-російського командно-штабного комп’ютерного навчання «Фарватер миру-2010», запланованого на червень поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, темою цього навчання буде проведення пошуково-рятувальної операції.

Керівником командно-штабного комп’ютерного навчання «Фарватер миру-2010» призначено заступника командувача ВМС України з бойової підготовки контр-адмірала Віктора НОСЕНКА.

Планується, що командно-штабне комп’ютерне навчання «Фарватер миру–2010» буде проводитись на базі Академії ВМС ім. П.С.Нахімова.

Проведення навчання «Фарватер миру-2010» сплановане відповідно до Плану міжнародного співробітництва військових відомств України і Російської Федерації на 2010 рік.

Довідка УНІАН. Українсько-російські навчання «Фарватер миру» традиційно проводились з 1997 року з періодичністю один раз на два роки та носили миротворчий характер. У навчаннях брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки і вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти. Після 2003 року такі двосторонні навчання флоти України і Росії не проводили.