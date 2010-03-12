Полохало про освіту, хабарі та віце-прем'єрів Януковича

Голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО критикує заяви віце-прем`єра з гуманітарних питань Володимира СЕМИНОЖЕНКА щодо можливої відміни незалежного зовнішнього оцінювання при вступі до вишів та відмови від Болонської системи освіти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

«СЕМИНОЖЕНКО намагається повернути назад той процес, який вже став незворотнім і який сприймається позитивно і батьками, і випускниками шкіл», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

Він наголосив, що вступ за сертифікатами незалежного зовнішнього оцінювання є дуже важливим механізмом реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до вищої освіти.

«Талановиті учні мають можливість вступити до вищих навчальних закладів без будь-яких хабарів, виключно на підставі незалежного зовнішнього оцінювання», - зазначив голова комітету.

«Думаю, сам ЯНУКОВИЧ не розуміє, що таке незалежне зовнішнє оцінювання, але його віце-прем’єри вже намагаються реалізовувати програмний постулат Президента, який, на мій погляд, є регресивним, реакційним, антиосвітянським і таким, що позбавляє права рівного доступу до освіти», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

Коментуючи критичні висловлювання віце-прем`єра В.СЕМИНОЖЕНКА щодо Болонської системи, голова Комітету ВР з питань науки і освіти сказав: «Болонську систему не треба ідеалізувати, але ж відмовлятися від неї – це означає відмовитись від європейського освітнього простору».

«Це означає, що ми консервуємо негативні тенденції у нашій освіті, зокрема у вищій освіті», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

«Наука і освіта - найбільш інтегровані сфери існування будь-якої держави. Якщо ми сьогодні не будемо інтегровані у європейський освітній простір, науковий простір - ми залишимось на манівцях суспільного і освітнього розвитку. З нами не будуть рахуватися як з державою, яка може претендувати на освічену націю», - резюмував В.ПОЛОХАЛО.

Як повідомляв УНІАН, новий віце-прем`єр-міністр України В.СЕМИНОЖЕНКО не виключає, що вже цього року, окрім зовнішнього незалежного оцінювання знань, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити. Як сказав В.СЕМИНОЖЕНКО: «Не можна під одну гребінку проводити тестування до вузів. Більше того, хіба ЗНО може виступати критерієм оцінки якості знань?”.

Він також зазначив, що Болонська система ускладнює систему освіти в Україні.