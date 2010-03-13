Польські експерти: прихід Азарова - найкраща новина з України

Новопризначений український уряд під керівництвом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА не проводитиме кардинальні реформи з метою зміни олігархічно-бюрократичної системи на ліберальну ринкову, але буде змушений вжити низку заходів для збалансування державного бюджету.

Про це йдеться в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), текстом якого володіє УНІАН.

Аналітики назвали «найкращою новиною з України за останні кілька місяців» створення урядової коаліції, яка тісно співпрацюватиме із Президентом, що збільшить шанси на реалізацію необхідних державі реформ.

«Створення більшості та уряду означає завершення багаторічного катастрофічного для України періоду, під час якого політичний конфлікт між Президентом та прем’єром призвів до анархізації ситуації в державі та сприяв поглибленню економічної кризи», - зазначили польські експерти.

Вони зауважили, що новий уряд змушений буде вжити низку непопулярних серед населення заходів для зменшення дефіциту державного бюджету, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом.

«Подальша перспектива проведення парламентських виборів може бути в цьому контексті дуже корисною», - вважають експерти.

Водночас вони застерігають, що від нового прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА не варто очікувати проведення «революційних реформ».

«Його політика буде відповідати спільним інтересам великих підприємців (олігархів) та адміністрації (бюрократії), тому олігархічно-бюрократична система збережеться», - переконані польські аналітики.

Вони додали, що політику, в тому числі, економічну формуватимуть люди з оточення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та керівництво Партії регіонів.