Президент ЄЦБ згоден на створення європейського аналога МВФ

Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Жан-Клод Тріше висловив попередню згоду на створення європейського аналога Міжнародного валютного фонду (МВФ). Слова голови ЄЦБ прозвучали під час його візиту до США, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

За словами Ж.-К.Тріше, нове об`єднання не варто називати "Європейський валютний фонд", оскільки його діяльність більше буде зорієнтована на підтримку фінансової системи держав, а не європейської валюти як такої.

Раніше ідею створення так званого "Європейського валютного фонду" підтримала і канцлер ФРН Ангела Меркель.

Напередодні міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле підтвердив готовність Німеччини брати участь у створенні цієї організації.

Ініціатива про створення "ЄВФ" з`явилася на тлі масштабної фінансової кризи в Греції, яка через рекордний дефіцит бюджету - 12,7% ВВП, - опинилася на межі банкрутства. Цей дефіцит перевищує мінімально припустимий для країни-учасниці зони євро.

Водночас Франція і Німеччина виступили проти звернення Греції по допомогу до МВФ.