Київський митник поставив хабарі на конвеєр

У Києві затримано посадовця регіональної митниці, який запровадив схему вимагання хабарів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в результаті заходів, спрямованих на виконання доручення Президента України з викриття корупційних механізмів у державних органах, співробітники СБУ викрили злочинну діяльність організованої групи з числа працівників Київської регіональної митниці, члени якої незаконно вимагали та одержували кошти від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлено, що члени злочинного угруповання стягували хабарі з комерційних структур та фізичних осіб за сприяння у мінімізації митної вартості імпортованих вантажів. У разі відмови створювалися штучні перешкоди під час митного оформлення товарів. В залежності від імпортованого товару сума хабарів коливалася від 500 грн. до 10 тис. грн. Загалом у ході проведення оперативно-розшукових заходів спецслужбою виявлено та задокументовано понад 40 епізодів незаконного отримання коштів деякими працівниками регіональної митниці.

Співробітники СБУ затримали головного підозрюваного - виконуючого обов’язки начальника сектору одного зі структурних відділів у його службовому кабінеті під час отримання ним чергового хабара, а інших членів злочинного угруповання – у адміністративному приміщенні відділу митного оформлення №1 Київської регіональної митниці.

За матеріалами СБУ прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.