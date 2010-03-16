У Харкові через обрушену будівлю - проблеми з тарнспортом

У Харкові КП "Міськсвітло" знеструмило тролейбусні проводи в районі станції метро "Університет", поряд з будівлею, що обрушилася сьогодні. Про це повідомляє ІА "МІСТ-Харків".

Крім того, перекрито частину проспекту Правди між вулицями Трінклера і Сумською. Транспорт об`їжджає місце НП за площею Свободи.

У зв`язку з цим на прилеглих вулицях значно ускладнено рух транспорту.

Як повідомляв "МІСТ-Харків", у зв`язку з обвалом торцевої стіни багатоповерхової будівлі сьогодні тролейбуси №2 змінили маршрут.

Як повідомлялося, сьогодні вранці біля станції метро "Університет" у центрі Харкова, по вулиці Трінклера, обвалилася торцева стіна будівлі, що примикає до готелю "Харків". За даними прес-служби ГУ МЧС у Харківській області, зруйнована зовнішня стіна 6-поверхової будівлі (з 1-го по 6-й поверх), збудованої 1953 року

Будівля перебувала на реконструкції. На позачерговому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій начальник Головного управління МНС України в Харківській області Павло ОДАРЮК повідомив, що фірма, яка проводила реконструкцію, збиралася надбудувати 4 поверхи. Висота будівлі мала збільшитися з 16 до 30 метрів.

Начальник обласного відділення ДАБК Олександр МАЛЬЦЕВ повідомив, що дозвіл на реконструкцію будівлі видав виконком Харківської міської ради в 2009 році.

За словами О.МАЛЬЦЕВА, в даний час фірма, що проводить реконструкцію, одержала дозвіл лише на підготовку до реконструкції, але не на будівництво.

За останніми даними, під час обрушення будівлі ніхто не постраждав.

Кінологи МНС перевірили розвалини, постраждалих не виявили, повідомив П.ОДАРЮК. Крім того, П.ОДАРЮК повідомив, що МНС проглянуло камери зовнішнього спостереження – у момент НП людей у будівлі теж не було.

Прокуратура Харківської області вирішує питання про порушення кримінальної справи.