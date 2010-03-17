Віруючі УПЦ КП протестують проти передачі храмів

Понад 100 представників Української Православної Церкви Київського Патріархату пікетували Вінницьку обласну державну адміністрацію, протестуючи проти передачі храмів у підпорядкування Московському патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті, окрім представників Української Православної Церкви Київського Патріархату взяли участь прихильники ВО «Свобода» та Народного Руху.

«З обранням нового Президента, намагаючись вислужитись перед новою владою, ДОМБРОВСЬКИЙ та ЗАБОЛОТНИЙ (голова ОДА та голова облради - УНІАН), порушуючи закони України, реєструють на парафії Української Православної Церкви Київського Патріархату паралельні громади Московського Патріархату», - сказано у зверненні.

Також у зверненні зазначено, що «УПЦ КП розпочинає регулярні протести по всій області проти голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО, голови Вінницької обласної ради Григорія ЗАБОЛОТНОГО, начальника відділу у справах релігії Ігоря САЛЕЦЬКОГО». «Будемо просити Бога, щоб він напоумив ДОМБРОВСЬКОГО та ЗАБОЛОТНОГО не порушувати чинного законодавства та Заповідей Божих», - сказано у зверненні.

Голова Вінницької ОДА О.ДОМБРОВСЬКИЙ, коментуючи під час прес-конференції цей протест зазначив, що жодного розпорядження щодо передачі або не передачі приміщень будь-якого з храмів підписано не було. «Жодного документу по передачі будь-якого храму я не підписував і тому, будь-які вчорашні дії не можна сприймати крім того, як політичний тиск для прийняття рішень, яке вигідно певній конфесії», - сказав він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ також зазначив, що «ситуація не проста – тому що приміщення церкви є державна власність, якою управляє обласна державна адміністрація, як і будь-якою державною власністю». «Священики перейшли із Київського Патріархату в Московський Патріархат із ними перейшла практично всі прихожани. З Московського Патріархату ми отримали 800 підписів, з Київського – близько 200. Сьогодні ми вивчаємо ситуацію – яке рішення необхідно прийняти для того, щоб зняти цю конфліктну ситуацію і як його зняти, але жодного документу не підписано», - розповів голова Вінницької ОДА.

Він також додав, що «рішення кінцевого немає, а ця акція – це просто політичні моменти, тому що під час мітингу були присутні представники ВО «Свобода» та Народного Руху».