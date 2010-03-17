НБУ ліквідує ще один банк

Національний банк України своєю постановою від 13 березня ц.р. №128 відкликав з 15 березня банківську ліцензію у ВАТ «Сільський комерційний банк «Дністер» (м. Львів), а також ініціював процедуру ліквідації банку.

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2009 року Нацбанк ввів у СКБ «Дністер» тимчасову адміністрацію. Тимчасовим адміністратором у банку «Дністер» строком на один рік була призначена Марія МАЗУРКЕВИЧ. У банку на шість місяців був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Правління Нацбанку своєю постановою (№617 від 15 жовтня 2009 р.) продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів у банку «Дністер» на шість місяців - з 17 жовтня 2009 року по 16 квітня 2010 року, окрім зобов`язань банку за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переведення коштів у межах лімітів, встановлених тимчасовим адміністратором банку і узгоджених з НБУ.

На початку вересня 2009 р. НБУ замінив тимчасового адміністратора в банку «Дністер». Новим тимчасовим адміністратором був призначений незалежний експерт (за договором з НБУ) Ігор ЯРЕМЧИШИН.

ВАТ «Сільський комерційний банк «Дністер» (м. Львів) було створене в 1990 році.

Банк «Дністер» закінчив 2009 рік зі збитком 642,578 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року більш ніж 10% акцій банку належали ЗАТ «Львівінвест» - 12,71%.