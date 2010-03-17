Цього року випускникам дозволять здавати тести мовою навчання

Віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що цього року випускники матимуть змогу складати тести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) тією мовою, якою вони навчалися у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

«Була допущена нерівність і нерівна конкурентність абітурієнтів щодо мови складання незалежного тестування. Наш принцип, який буде закладено, – якою мовою він закінчив школу, наприклад, закінчив угорську школу в Мукачевому, закінчив школу з болгарською мовою навчання, російські школи, українські – будуть здавати на тій мові, на якій вони навчалися», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому віце-прем’єр наголосив, що уряд встигне підготувати необхідні тести на всіх мовах, на яких в українських школах ведеться навчання.

В.СЕМИНОЖЕНКО також повідомив, що під час проведення незалежного тестування планується підвищити статус шкільних атестатів. Зокрема, за його словами, абітурієнти будуть отримувати додаткові 200 балів за атестат, а також ще 200 додаткових балів – за результатами складання вступних іспитів чи проведення співбесід. «Незалежне тестування буде оцінюватися в 600 балів», - додав він.