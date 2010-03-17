У Донецьку до Євро-2012 поставлять балет про футбол

У Донецьку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року поставлять балет про футбол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Шахтар» з посиланням на художнього керівника Донецького національного театру опери і балету ім. Солов‘яненка Вадима ПИСАРЄВА, постановка в двох відділеннях складатиметься з 15 сцен, у кожної з яких – свій прототип з числа легендарних гравців «Шахтаря». Робоча назва балету – «Історія однієї біографії».

«Головний герой балету – збірний образ футболіста, але за основу взята біографія Віталія Старухіна (1949-2000 рр., гравець ФК «Шахтар» - УНІАН). Через танець, емоції, музику, ритм, енергетику ми розкриємо внутрішній світ гравців з усіма їх проблемами і переживаннями», - сказав В.ПИСАРЄВ.

За його словами, знакових сцен у балеті буде декілька. Наприклад, символічна епоха змін – час розвалу СРСР і початок нової футбольної ери. Вражаючими задумані сцени спокуси гравців «зоряною хворобою», переживань після поразок і тріумфу від перемог, тема командного духу, фортуни, взаємовідносин тренера і футболіста.

В.ПИСАРЄВ упевнений, що глядача зачарує па-де-труа, де головний герой кидається між двома людьми у білому і чорному - добром і злом. Танцювати тріо буде у кімнаті, оповитій мороком. У різних сценах вгадуватимуться клубні кольори ФК «Шахтар», а у фіналі на театральних підмостках з`явиться стадіон «Донбас Арена».

Крім того, автор музики до балету Анастасія КОМЛЕКОВА зазначила, що музичне оформлення постановки буде нетрадиційним – поєднання класики і сучасності, зазначили у прес-службі.

«У перших декількох сценах музика буде академічна, а потім почне трансформуватися. Фінал – це вже шумові елементи, оркестр і електронні звучання», – сказала А.КОМЛЕКОВА.

Щоб створити атмосферу сучасного стадіону, композитор планує записати не тільки реальний шум на трибунах «Донбас Арени», але й голоси футболістів «Шахтаря» – дальнім фоном, але так, щоб можна було упізнати.

При цьому в прес-службі клубу уточнили, що особистої участі футболістів «Шахтаря» у балетних партіях не передбачено: вони служать лише прообразами, принаймні, первинний варіант лібрето цього не передбачає.