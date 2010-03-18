З вівторка кияни п'ють воду з Десни

Для забезпечення киян якісною питною водою у вівторок було запущено в роботу плавучу насосну станцію «Роса-300», яка перекачуватиме воду з р.Десна, де вона чистіша, до Дніпровської водозабірної станції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО.

“Аби підтримувати якість води на належному рівні, у вівторок ввечері оперативно була запущена в роботу плавуча насосна станція «Роса-300», яка перекачує воду з Десни до Дніпровської водозабірної станції. Таким чином, ми беремо 80% води з Десни, де вона чистіша, і лише 20% – з Дніпра. Після чого вода доводиться до норм відповідних Держстандартів і подається киянам», – повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Він запевнив, що сьогодні якість питної води у столиці відповідає усім державним санітарним вимогам.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи загрозу погіршення якості питної води у міському водопроводі у зв’язку з заходами з підготовки до цьогорічного паводку, і зокрема, спуску значної кількості води в Київському водосховищі, зазначив: «Якість води у Дніпрі – це питання державного масштабу. Основні рішення по ньому мають прийматися Держводгоспом і рибною інспекцією. Проте ми теж долучилися до вирішення цього питання. Я вже доручив Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій розглянути усі можливі варіанти попередження проблеми ”.

Як зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, у разі необхідності міська служба готова залучити до роботи плавучу насосну станцію «Роса-300», за допомогою якої можна перекачати воду з Десни до Дніпровської водозабірної станції.

“Адже у разі поганої якості води в Київському водосховищі вода береться саме з Десни. Тож кияни можуть не хвилюватися за якість питної води», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.