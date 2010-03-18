АМК не бачить підстав для підвищення цін на проїзд

Антимонопольний комітет України (АМКУ) сьогодні не бачить підстав для підвищення цін на перевезення пасажирів у Києві та в інших містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам після засідання Комітету в.о. голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Сьогодні ми не бачимо підстав для підвищення цін на пасажирські перевезення в столиці та інших містах», - сказав він.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО доручив відділенням АМКУ перевірити ситуацію з перевезеннями на ринку перевезень пасажирів транспортом загального користування в інших регіонах.

Сьогодні на засіданні Антимонопольний комітет розглядав стан перевезень у місті Києві.