АМК не бачить підстав для підвищення цін на проїзд
12:48, 18 березня 2010Суспільство
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Як у Києві, так і в інших містах
Антимонопольний комітет України (АМКУ) сьогодні не бачить підстав для підвищення цін на перевезення пасажирів у Києві та в інших містах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам після засідання Комітету в.о. голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Сьогодні ми не бачимо підстав для підвищення цін на пасажирські перевезення в столиці та інших містах», - сказав він.
При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО доручив відділенням АМКУ перевірити ситуацію з перевезеннями на ринку перевезень пасажирів транспортом загального користування в інших регіонах.
Сьогодні на засіданні Антимонопольний комітет розглядав стан перевезень у місті Києві.
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