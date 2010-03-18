Біля "Сяйва" відбудеться акція "Народна книгарня"

У суботу, 20 березня, о 13:00 біля приміщення книгарні "Сяйво" ( Велика Васильківська, 6) відбудеться акція "Народна книгарня".

Прямо на вулиці, біля входу до книгарні, що заблокований вантажівками, книговидавці продаватимуть книги, поети читатимуть вірші, художники малюватимуть картини.

Запрошуємо усіх небайдужих, хто не погоджується з продажем славетної книгарні в центрі міста та брутальним захопленням її "людьми у чорному". Можна буде купувати, продавати, мінятися, дарувати книжки та представляти свої твори.

Під час акції активісти громадських рухів, у тому числі "ОПОРА", "Збережи старий Київ", "Комітет прямої дії", "Фундація регіональних ініціатив" та бюро журналістських розслідувань "Свідомо" представлять ідею повернення книгарні до комунальної власності із утворенням там культурного центру із громадською наглядовою радою.

Контактний телефон: 050 351 81 41, Єгор.