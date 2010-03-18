У Донецьку викрали дільничного міліціонера

Сьогодні у Київському районі Донецька невідомі особи у камуфляж ній формі викрали дільничного міліціонера Олексія БОЙКА, 1971 р.н.

Про це повідомили УНІАН голова Донецької обласної організації Комітету захисту прав людини Євгенія РАТНИКОВА і член цієї облорганізації Марія ОЛІЙНИК.

За їх словами, О.БОЙКА було викрадено сьогодні о 8.40 у дворі його будинку біля гаража на очах дружини Світлани і малолітньої доньки. За словами дружини, викрадачів було кілька, вони під`їхали до гаража на білому мікроавтобусі без номерів. Ці чоловіки не дали можливості переговорити дружині з О.БОЙКОМ. Міліціонер не встиг зачинити гараж, і його насильно було вивезено в невідомому напрямі. Гараж залишається відчиненим, тому що ключі від нього знаходилися у О.БОЙКА.

Є.РАТНИКОВА і М.ОЛІЙНИК вважають, що мета викрадання - не пограбування, а загроза життя і здоров`ю громадянина О.БОЙКА і можливе провокаційне підкидання заборонених засобів (зброї, наркотиків тощо).

Від імені Донецької облорганізації Комітету захисту прав людини вони вже звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням «негайно вжити заходів», тому що переконані, що над О.БОЙКОМ розпочалася «жорстока фізична розправа».

Є.РАТНИКОВА і М.ОЛІЙНИК пов`язують це викрадання з подіями, що сталися у Донецьку у серпні 2005 року. Тоді О.БОЙКО як дільничний міліціонер разом з колегами брав участь у проведенні перевірки на Привокзальній площі Донецька з метою виявлення торгівлі наркотичними засобами. Несподівано у роботу міліції втрутився чоловік, який назвався хазяїном ринку. Як з`ясувалося, це був один з депутатів Донецької міської ради. Він фактично зірвав перевірку: закликав громадян до непокори, фізично перешкоджав її проведенню. Але, як не дивно, кримінальну справу порушили не щодо нього, а щодо О.БОЙКА, якого було звинувачено у перевищенні повноважень, відзначили правозахисниці.

Коментуючи ці події кореспонденту УНІАН, адвокат Василь ГОЙ, який захищав О.БОЙКА, підкреслив, що перевірка на Привокзальній площі провадилася тоді на підставі закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про міліцію, на підставі Кримінально-процесуального і Кримінального кодексів і Конституції України. У чому полягає перевищення повноважень, зараз не може сказати ніхто, навіть слідчий, що передав справу до суду, відзначив адвокат.

На думку адвоката, «дільничному міліціонеру не можна звинуватити у тому факті, що його було призначено на цю посаду, але для прокуратури, мабуть, нічого не означає така очевидність. Тим часом, вже протягом п`яти років щодо О.БОЙКА діє запобіжний захід - підписка про невиїзд. Кримінальна справа кілька разів поверталася прокурору Київського району м. Донецька для проведення додаткового досудового слідства».

Розуміючи, що ця кримінальна справа «розсипається», в січні вже нинішнього року прокуратура порушила наступну кримінальну справу щодо О.БОЙКА, заявив В.ГОЙ. За його словами, відповідно до постанови про порушення кримінальної справи тепер О.БОЙКА обвинуватили в підбурюванні санітарного лікаря районної СЕС (затриманого при отриманні хабара в червні 2009 року) до давання хабара працівникам прокуратури Київського району Донецька, з метою подальшого їх викривання і дискредитації. Але адвокат зазначив, що у Кримінальному кодексі немає такого злочину, як підбурювання до давання хабара з метою викриття хабароодержувача.