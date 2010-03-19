Міліціонер, викрадений в Донецьку, перебуває в ізоляторі

Дільничний міліціонер Київського району м. Донецька Олексій БОЙКО, викрадений вчора невідомими в камуфляжній формі, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання (ІТУ), заявляє його адвокат Василь ГОЙ.

Як наголосив адвокат кореспондентові УНІАН, «це затримання абсолютне незаконне».

За словами В. ГОЯ, він дізнався про те, що його клієнт був відправлений до ІТУ від працівника міліції, який затримував А.БОЙКА і складав протокол про затримання. «Про цей факті мене повідомили після того, як БОЙКА вже привезли до ІТУ», - сказав адвокат.

І пояснив, що причиною для затримання стала ухвала суду про зміну запобіжного заходу щодо його підзахисного.

«БОЙКА затримали за ухвалою судді Київського районного суду м. Донецька Віктора ПОПРЕВИЧА у кримінальній справі про події 2005 року на Привокзальній площі», - розповів В.ГОЙ, нагадавши, що тоді за виявлення на ринку наркоторговців, дільничний міліціонер був звинувачений в перевищенні повноважень і досі проходить у цій кримінальній справі, п`ять років переюуваючи на підписці про невиїзд. На останньому засіданні суду у цій справі, яке проходило 18 лютого 2010 року, суддя В.ПОПРЕВИЧ змінив запобіжний захід на утримання А.БОЙКА під вартою.

Підставою для зміни запобіжного заходу зазначена неявка до суду з неповажної причини, хоча, за словами адвоката, А.БОЙКА з 17 лютого до 12 березня був на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні міськлікарні №1. Він зазначив, що здивований тим фактом, що про ухвалу суду від 18 лютого і про зміну запобіжного заходу ніхто нікого не повідомив.

«З 18 лютого нам досі не було відомо про те, що винесене така ухвала, про те, що вона існує – про зміну запобіжного заходу. Цілий місяць нічого не робили, не шукали його. Врешті-решт, правоохоронці знали, що у нього є адвокат, але до мене ніхто не звертався... що у нього є дружина, яка знала, де він, але до неї ніхто не звертався... І раптом його затримують сьогодні, коли він зібрався їхати на прийом до лікаря, оскільки з 13 березня перебуває на амбулаторному лікуванні вдома».

Адвокат упевнений в тому, що нинішнє затримання А.БОЙКА є незаконним, як незаконні й ті звинувачення, які висуває прокуратура його підзахисному.

«Я ставитиму питання про притягнення судді, прокурорів у процесі, прокурорів району і інших деяких працівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності за притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності», - підсумував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня в Київському районі Донецька невідомі у камуфляжній формі викрали дільничного міліціонера Олексія БОЙКА на подвір’ї його будинку на очах дружини і малолітньої дочки. За словами дружини, викрадачів було декілька, вони під`їхали білим мікроавтобусом без номерів, не дали можливості говорити, не дали закрити гараж і насильно вивезли.

Голова Донецької обласної організації Комітету захисту прав людини Євгенія РАТНИКОВА і член цієї організації Марія ОЛІЙНИК вважають, що мета викрадання - не пограбування, а загроза для життя і здоров`я громадянина А.БОЙКА і можливе провокаційне підкидання заборонених речей (зброї, наркотиків тощо).