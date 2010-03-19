Спроби вивезти сміття з Тернополя провалилися

Спроби Тернополя вивезти сміття на Малашівське сміттєзвалище не увінчалися успіхом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, попередньо автогрейдери впродовж 6-ти годин розчищали від снігу дорогу на звалище для створення належних умов для руху сміттєвозів. Однак дорогу вдалося очистити лише до шлагбаума, яким перекритий в’їзд на полігон. Далі мешканці села заблокували дорогу і, погрожуючи, висунули вимогу до водіїв залишити територію звалища.

Як уже повідомляв УНІАН, наприкінці лютого міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ заявив про наміри знову возити сміття з міста на Малашівське сміттєзвалище, оскільки мерія виграла й апеляційний суд щодо визнання недійсною постанови екологів про закриття звалища. Відтак, наголошував мер, вивозити сміття в Малашівці Тернопіль має усі юридичні підстави. Почати возити відходи на перекрите людьми звалище голова міста обіцяв «ще до того, як зійде сніг».

На сьогодні сміття з Тернополя не вивозиться уже 9 днів, відтак у дворах та на вулицях виникають стихійні сміттєзвалища.

Як уже повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівського смітєєзвалища, куди вивозилося сміття з Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Донедавна сміття з Тернополя вивозили в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, оскільки усі угоди щодо вивозу сміття на місцеві звалища було розірвані.

10 березня завершився термін і цих короткотривалих угод, відтак сміття з міста не вивозиться.