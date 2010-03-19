Чоловік під загрозою пістолета вимагав пива

У Полтаві міліція затримала чоловіка, який, погрожуючи пістолетом продавцю, вимагав пляшку пива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомила інспектор сектору дільничних інспекторів міліції Ленінського райвідділу Полтавського міськуправління міліції ГУ МВС у Полтавській області Людмила ГАРКАВЕНКО.

«До чергової частини Ленінського райвідділу міліції міста Полтави звернулася жінка, яка повідомила, що в магазині «Берізка» невідомий чоловік загрожує пістолетом продавцю.

Реагуючи на повідомлення, з райвідділу негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце здійснення злочину, співробітники міліції з`ясували, що невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, вимагав у продавця дати йому пляшку пива, після чого втік», - розповіла Л.ГАРКАВЕНКО.

Вона зазначила, що завдяки пильності очевидців був встановлений напрям втечі розбійника. В одній із квартир будинку, на який вказали очевидці, міліціонери знайшли порушника. Під диваном міліціонери виявили зброю і пляшку пива.

50-річного зловмисника, який ніде не працює, затримано. Свій вчинок він ніяк не пояснив.

На даний час за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками здійснення злочину, передбаченого частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій). За здійснення такого злочину законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.