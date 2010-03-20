Янукович може відвідати США в квітні

За словами голови МЗС України Костянтина Грищенка, президент Віктор Янукович планує відвідати Вашингтон з візитом, ймовірно, в квітні.

Утім, "головне не в часі, а в змісті такого візиту. Над цим ми зараз працюємо, щоб він був продуктивним, серйозним, довгограючим", - сказав міністр в ефірі телеканалу "Інтер".

Грищенко підтвердив слова Януковича про те, що своїм політичним пріоритетом Київ вважає вибудову відносин у рамках трикутника "Росія – ЄС - США".

"Ми вибудовуватимемо відносини одночасно і з Росією, і з Європою. Цього чекають як у Москві, так і в Брюсселі, і в інших європейських столицях. Саме таку політику дозріли розуміти як необхідну для світу в цілому і у Вашингтоні", - сказав голова МЗС.