На Житомирщині сільський голова отримав 6 років за хабар

У Житомирській області до 6 років позбавлення волі засуджено колишнього сільського голову, який отримав 25 тис. дол. хабара.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення у судах цієї прокуратури Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ.

За її словами, колишній Забілоцький сільський голова Радомишльського району вимагав та отримав хабара в сумі 25 тис. дол. від столичного підприємця за сприяння у наданні земельної ділянки у приватну власність.

"Для такої кримінальної оборудки він залучив свого односельця у спільники, підробив рішення сільської ради про виділення земельної ділянки, тобто, вчинив службові злочини", - сказала вона.

Радомишльський райсуд визнав сільського голову винним та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, уточнила працівник обласної прокуратури.

Суд також покарав односельця та спільника сільського голови за активне сприяння корупційним діянням, присудивши йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією частини належного йому майна на праві особистої власності, повідомила Т.МАГАЛЕЦЬКА.

Апеляційний суд Житомирської області залишив цей вирок у силі.