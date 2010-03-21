Адвокат замовив убивство свого клієнта

Маріупольські співробітники кримінального розшуку затримали в Одеській області адвоката, який замовив вбивство свого клієнта і намагався сховатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Маріупольського міськуправління ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно повідомлення, адвокат-замовник нападу на місцевого підприємця після скоєння злочину намагався сховатися, але залишити країну йому так і не вдалося. За кілька днів до цього міліціонери також затримали виконавця.

Подробиці скоєння резонансного злочину розповів начальник відділу кримінального розшуку Маріупольського ГУ Андрій ХИЗАНАШВІЛІ. За його словами, з міськлікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію важко травмованого пацієнта. У потерпілого, який виявився підприємцем, були численні гематоми і відкрита черепно-мозкова травма. З`ясувалося, що в донедавна успішного комерсанта почалися складнощі з бізнесом і «останньою краплею з низки неприємностей став його виклик до суду за керування автомобілем в нетверезому стані», розповів А. ХИЗАНАШВІЛІ.

Для того, щоб не позбутися водійського посвідчення, підприємець вирішив скористатися послугами адвоката, якому віддав 2,4 тис. грн. для захисту його прав в суді. Вивчивши матеріали справи, законний правозахисник розумів, що ухвала суду буде не на користь його клієнта, проте одержані гроші повертати не хотів. Адвокат вже витратив вказану суму на особисті потреби, тому за кілька днів до судового засідання боржник почав думати, як зробити так, щоб клієнт не дійшов до суду.

Обертаючись в колі неблагополучних громадян, юрист підшукав відповідну людину для здійснення задуманого злочину – раніше судимого 30-річного наркомана. Замовник розповів виконавцеві, що від нього потрібно, і за вдалий результат справи пообіцяв 1,5 тис. грн. За кілька днів до нападу зловмисники стали готуватися до реалізації плану: розробили схему дій, заготовили знаряддя злочину і призначили жертві зустріч.

В день скоєння злочину адвокат телефонним дзвінком викликав свого клієнта-підприємця на зустріч. Потім, коли бізнесмен після недовгої бесіди повернувся додому, його в під`їзді вже чекав вбивця. Зустрівши жертву на майданчику третього поверху, зловмисник став безжально бити його металевим прутом.

Але, як зазначив А.ХИЗАНАШВІЛІ, «на щастя, не зважаючи на одержані травми, потерпілий вижив і наразі почав видужувати».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками статті 121 КК України – «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень». Заарештовані перебувають від слідством і до вироку суду залишатимуться в слідчому ізоляторі.