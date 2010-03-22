У ВР бачать, що адміністрація «Южного» захищає інтереси держави

Комітет з питань транспорту і зв`язку Верховної ради України має намір підтримати начальника порту Юрія КРУКА в конфлікті державного порту і приватної компанії «Новофлот». Про це повідомив голова Комітету з питань транспорту і зв`язку Володимир КОЗАК.

У переданому УНІАН коментарі В.КОЗАК зазначає: «З приходом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА держава не буде ділитися і продавати свої інтереси. Тому ми захищатимемо інтереси держави в конфлікті держпорту «Южний» і приватної буксирної компанії в будь-якому разі».

«Сьогодні, коли Верховна Рада, Президент, прем`єр-міністр працюють в одному вертикальному ключі на благо народу, у нас є всі можливості, щоб захистити закон, захистити державні інтереси», - заявив В.КОЗАК.

Нагадаємо, приватна буксирна компанія «Новофлот» уклала контракт на надання буксирних послуг з компанією «Трансінвестсервіс» у порту «Южний». Проте, керівництво ДП «Морський торговий порт «Южний» віддає перевагу буксирам державної компанії, а не приватної.

Голова Комітету з питань транспорту В.КОЗАК обіцяє «втрутитися в цю ситуацію, проаналізувати, що там відбувається і знайти шляхи виходу із ситуації, що склалася».