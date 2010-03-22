Чому не горить Вічний вогонь на Малаховому кургані?

Влада Севастополя спростувала повідомлення ЗМІ про те, що на Малаховому кургані нібито погашено Вічний вогонь.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на апаратній нараді висловив подив у зв`язку з «неперевіреними» і «тенденційними» матеріалами, що з`явилися в пресі.

«По-перше, Вічний вогонь ніхто не гасив. Як відомо, він горить лише кілька разів на рік, під час святкування Дня Перемоги, Дня захисника Вітчизни, інших військових торжеств. По-друге, там нічого не зламано. Газове устаткування в порядку, Вічний вогонь можна запалювати хоч зараз. Плитку основи факела частково пошкодили ролери і скейтбордисти, які уподобали площу біля Оборонної башти. По-третє, цей об`єкт ми зводили на позабюджетні кошти, а зараз проводитимемо планові ремонтні роботи. До травневих свят там буде повністю наведено лад», - сказав С.КУНІЦИН.

Він доручив правоохоронним органам організувати належну охорону об`єкту і патрулювання території Малахового кургану, а також закликав керівництво Музею героїчної оборони і визволення Севастополя прийняти Вічний вогонь на свій баланс.

Довідка УНІАН. У місті-герої Севастополі чотири Вічні вогні. Два з них - постійного горіння - біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках на площі Нахімова і біля меморіалу на Сапун-горі, ще два запалюють на свята: на Малаховому кургані та Меморіалі на мисі Кришталевий.

Вічний вогонь на Малаховому кургані вперше було запалено 22 лютого 1958 року. В 1978 році, Вічний вогонь на Малаховому кургані було погашено і повністю демонтовано. Тільки через 31 рік, 8 травня 2009 року, за ініціативою ветеранських організацій міста-героя і голови СМДА Вічний вогонь на Малаховому кургані знову було запалено.