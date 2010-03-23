Україна та В’єтнам підписали угоду в митній галузі

22 березня в Києві підписано Угоду між Урядами України та Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво та взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Також митними адміністраціями України та В’єтнаму був підписаний Протокол про взаємодію з питань обміну даними митної статистики взаємної торгівлі.

На початку зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку співпраці між країнами, а також розповіли про стан розвитку митних служб обох країн у складних економічних умовах.

Сторони відзначили, що підписання угоди та протоколу стане фундаментом для подальшого будівництва системи обміну інформацією. Це, в свою чергу, сприятиме не лише налагодженню зовнішньої торгівлі, а також підвищить рівень протидії митним правопорушенням та контрабанді товарів.

Програма візиту передбачає відвідання делегацією Республіки В’єтнам Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Київської регіональної митниці для ознайомлення з їх роботою.