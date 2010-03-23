Sotheby's продає українські картини, які вважалися загубленими

На аукціон Sotheby`s виставлена колекція творів українських авангардних художників початку XX століття, яка раніше вважалася загубленою, повідомляє Лента.руз посиланням на ArtDaily.

Йдеться про 86 робіт так званого Товариства незалежних художників, що існувало в Одесі в 1910-х роках. Картини знаходилися в зібранні місцевого покровителя мистецтв Якова Перемена. У 1919 році він виїхав до Палестини і забрав із собою колекцію.

У 1920-х роках було влаштовано декілька виставок картин одеських художників; меморіальна виставка відбулася в 1960-61 роках, після смерті Я.Перемена. Потім впродовж понад 40 років про картини не було нічого чутно, поки в 2002 році деякі з них не були показані публіці в музеї в Тель-Авіві.

У колекції Я.Перемена були твори, зокрема, Михайла Гершенфельда, Амшея Нюренберга, Ісаака Маліка, Теофіла Фраєрмана, Сигізмунда Олесевича, Ізраїля Мексіна. Товариство незалежних художників надихалося роботами Матісса, Ван Гога, Гогена і Сезанна.

Колекція Я.Перемена оцінена в 1,5-2 мільйони доларів.

Аукціон відбудеться 22 квітня в Нью-Йорку в рамках торгів творами російського мистецтва.