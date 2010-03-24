Голова ОБСЄ відвідає Україну

Державний секретар – міністр закордонних справ Республіки Казахстан Канат САУДАБАЄВ відвідає Україну з візитом як діючий голова ОБСЄ наприкінці березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Амангельди ЖУМАБАЄВИМ.

У ході розмови були обговорені актуальні питання двосторонніх відносин у політичній, торгово-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Було наголошено на особливій важливості інтенсифікації політичного діалогу на високому рівні та необхідності організації в цьому контексті в 2010 році українсько-казахстанського саміту.

Відбувся також обмін думками щодо головування Казахстану в ОБСЄ у 2010 році та налагодження ефективної взаємодії між Україною та Казахстаном у рамках цієї організації.