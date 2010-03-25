Київрада відмінила рішення про приватизацію 13 посольств

Київрада скасувала свої попередні рішення про приватизацію приміщень, які займають 13 посольств та 9 об’єктів метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на сесії 108 із 113 присутніх в залі депутатів міськради.

Таким чином вони внесли відповідні зміни до Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста на 2007-2010 роки.

Згідно з озвученим в сесійній залі секретарем Київради Олесем ДОВГИМ рішенням, скасовано рішення про приватизацію приміщень Посольства Туреччини (вул. Арсенальна, 18-А), Посольств Хорватії, Вірменії, Киргизстану (одна будівля за адресою: вул. Артема, 51/50-В), посольств Куби (Бехтерівський провулок, 5-А), Болгарії (вул. Госпітальна, 1-А), Румунії (вул. Михайла Коцюбинського, 8-А), Єгипту (вул. Обсерваторна, 19-А), Франції (вул. Рейтарська, 39-а), Австрії (вул. Івана Франка, 33-А), Чехії (вул. Богдана Хмельницького, 58-А), Польщі (вул. Богдана Хмельницького, 60-А), Алжиру (вул. Богдана Хмельницького, 64-А), що були раніше внесені до Програми приватизації.

Також з програми виключено пункти про приватизацію приміщень представництва Єврокомісії (вул. Круглоуніверситетська, 10), а також приміщення по вул. Горького, 15-А, що також належить до сфери обслуговування посольств.

При цьому О.ДОВГИЙ наголосив, що посольства все ж таки брали участь в ініціативі щодо приватизації вказаних об’єктів, але інформація про цей процес була викривлена, через що виникла соціальна напруга. Тому прийнято рішення в подальшому при внесенні аналогічних об’єктів у програму приватизації запрошувати до сесійної зали представників посольств.

Крім того, депутати виключили з програми приватизації 9 приміщень, які належать Київському метрополітену. Серед них, зокрема, приміщення по вулиці Хрещатик, 19, а також по проспекту Перемоги, 35, де розташована вся адміністрація Метрополітену.