У Горлівці затримали 20-річну сутенершу

У м. Горлівка Донецької області за сутенерські дії до кримінальної відповідальності притягнуто 20-річну жительку міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського ГУ ГУМВС України з посиланням на начальника відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми Горлівського міськуправління Сергія ЄВСЮКОВА.

За його словами, на даний час виявлено три факти звідництва, за надання даного виду послуг дівчина встигла «заробити» декілька тисяч гривень. С.ЄВСЮКОВ розповів, що на сутенершу працювало 7 дівчат, які надавали секс-послуги. Замовлення від клієнтів надходили на мобільний телефон хазяйки злочинного бізнесу, потім вона на таксі заїжджала за «жрицями любові» і привозила їх за вказаною адресою. Одержувала оплату, половину суми залишала дівчатам, а решту собі.

Стосовно дівчини порушено кримінальну справу за ст. 303 ч. 2 КК України – сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією.