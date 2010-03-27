Вчинено розбійний напад на АЗС

У Полтаві невідомий вчинив розбійний напад на АЗС "Надія" і заволодів сумою в 700 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області.

За їхнІми даними, 26 березня до чергової частини Київського райвідділу міліції міста Полтави звернувся автозаправник АЗС ПП "Надія", який повідомив про напад невідомим чоловіком на касу АЗС.

Прибувши на місце злочину, співробітники правоохоронних органів з`ясували, що в приміщення касового обслуговування автозаправки зайшов невідомий, де, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошима в сумі 700 гривень, після чого швидко зник.

Наразі практично весь особовий склад райвідділу міліції піднятий на ноги і проводиться пошук злочинця.