Позаблоковий статус обійдеться Україні в $60 мільярдів?

В умовах позаблокового статусу Україні необхідно буде витратити 45-60 млрд. доларів в найближчі сім років, щоб створити комплексну систему оборони, що не потребує підтримки союзників.

Такі результати підрахунків Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, навів в своїй статті для газети «Дзеркало тижня» № 12 (792) від 27 березня - 2 квітня 2010 р. експерт Центру Валентин БАДРАК.

«Ідеологія вступу до НАТО підкріплювалася передусім стриманими військовими витратами, розтягнутими за рахунок чіткого планування на багато років, - зазначає він. - Народ лякали великими тратами на нові озброєння західного виробництва, але насправді ці асигнування пов’язані не з НАТО, а з нагромадженою купою проблем за останні півтора десятиліття. Для порівняння: сусідня Польща, вкладаючи в обороноздатність 2% ВВП щорічно, з яких 25,3% йде на переозброєння, за десять років наблизилася до вирішення проблеми первинної модернізації армії».

Експерт підкреслив, що Україна вже отримала певну військову спеціалізацію усередині блоку.

«В Україні ж компактна, мобільна армія мусила б мати певну, важливу для всього військово-політичного блоку спеціалізацію. Україна ідеально вписувалася в натовську концепцію з розвитком своєї військово-транспортної авіації та забезпеченням перекидань підрозділів і техніки альянсу», - вважає В.БАДРАК.