Шахраї продали чужий склад і техніку

Державна служба боротьби з економічною злочинністю у Хмельницькій області викрила засновника та директора товариства з обмеженою відповідальністю, які незаконно продали чужий склад і техніку на суму 8,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в області, посадовці на підставі підроблених документів реалізували іншому товариству з обмеженою відповідальністю майно (будівля складу та кілька одиниць автотранспорту), яке належало приватному підприємству.

Внаслідок цих дій останньому завдано збитків на суму 8,5 млн. грн.

Наразі прокуратура Хмельницького району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.