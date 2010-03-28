Два вибухи газу стались у приватних будинках

Учора вранці на околиці Дніпропетровська у приватному житловому будинку стався вибух газу без послідуючого горіння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Внаслідок вибуху постраждав господар будинку, якого у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.

Вибуховою хвилею зруйновано приміщення кухні, частково зруйновано несучу зовнішню стіну, деформовано внутрішні перегородки та зовнішні несучі стіни житлового будинку. Попередня причина вибуху – несанкціоноване втручання в систему газопостачання.

Того ж дня близько 16.30 вибух газу стався також у приватному будинку у м. Боярка на Київщині.

Жертв та постраждалих немає. Внаслідок вибуху частково знищено несучі стіни, перекриття та покрівлю будинку. Причина вибуху встановлюється.