Завтра в Україні без опадів, вдень до 15° тепла

Завтра, 29 березня, в Україні очікується малохмарна й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасний дощ місцями пройде лише вночі у західній частині, вранці, вдень у південних областях та в Криму. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.