Газпром хоче купити 800 бензоколонок в Англії

Британська Times пише про те, що «Газпром» планує взяти участь в аукціоні з придбання 800 бензоколонок та заводу з переробки нафти Lindsey в Кіллінхолмі, графство Лінкольншир.

Активи були виставлені на продаж французькою нафтогазовою компанією Total, яка у свою чергу, найняла інвестиційний банк JP Morgan для продажу бізнесу у Великій Британії, де задіяно п`ять тисяч робочих місць.

Прогнозована вартість активів більше 1 млрд. фунтів

За даними видання, «Газпром» купуватиме активи Total через свій нафтовий підрозділ ВАТ «Газпромнафта».

Total включив у продаж також 247 кілометровий підземний нафтопровід від Ліндсея до нафтосховища, розташованого неподалік Лондона, яке обслуговує паливом південний схід Англії і аеропорт Хітроу.

У торгах візьмуть участь індійська Essar Oil та американська нафтова компанія Valero Energy.

Видання пише, що якщо операція відбудеться, то російська компанія стане найбільшим паливним постачальником у Великій Британії, що може викликати занепокоєння у британського уряду.

Газета.ру