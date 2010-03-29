Водії тролейбусів у Києві сьогодні (не) страйкували

Комунальне підприємство “Київпастранс” заявляє, що водії тролейбусів сьогодні у столиці не страйкували, а лише 20 осіб відмовились виїхати на маршрути.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби “Київпастрансу”.

“Насправді, сьогодні 29.03.2010 року було кілька незначних затримок транспорту, через відмову 20 водіїв тролейбусного депо № 2 виїхати на маршрути та невчасне повідомлення про це свого керівництва”, - заявляє “Київпастранс”.

КП стверджує, що водіїв підбурює і консультує одна маловідома політична сила.

“Незважаючи на це, всі маршрути працюють у звичайному режимі – необхідна кількість тролейбусів виїхала на маршрути згідно з розкладом”, - підкреслює “Київпастранс”.

Він визнає, що дійсно, протягом останніх 6 місяців на підприємстві були затримки з виплатою заробітної плати. Основною причиною цього була невідповідність фактично отриманих асигнувань та вартості наданих послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів, левова частка яких передбачена державою.

“Міський голова з розумінням ставиться до ситуації, що склалась на підприємстві стосовно виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, але це проблема більше загальнодержавна, ніж міська”, - заявляють автори повідомлення.

За даними підприємства, хоча на сьогодні не прийнято бюджет міста Києва на 2010 р., у І кварталі поточного року міською владою було профінансовано 66,3 млн. грн. для погашення заборгованості за січень-лютий.

“В результаті цього на 01.04.2010 року заборгованості з виплати заробітної плати практично не повинно бути. Наразі підприємство накопичує ресурси для виплати заробітної плати за березень”, - інформують у “Київпастрансі”.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня прес-служба Національного форуму профспілок України повідомила, що 29 березня водії тролейбусно-експлуатаційного депо №2 з 5.00 до 10.00 проведуть попереджувальний страйк з вимогою погасити борги із заробітної плати.

Трудовий конфлікт виник, зокрема, через те, що працівники тролейбусного депо №2, а це 900 осіб, отримали лише 30% зарплати за січень, а за лютий не отримували жодних виплат.

Сьогодні, 29 березня, голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК та водії тролейбусного депо №2 на прес-конференції в УНІАН повідомили, що попереджувальну акцію проти систематичної затримки заробітної плати працівникам депо та порушень їхніх прав сьогодні підтримали близько сотні водіїв вказаного депо (близько половини водіїв зміни) – з 5.00 до 10.00 вони не виїхали на обслуговування своїх маршрутів.

При цьому М.ЯКІБЧУК повідомив, що адміністрація депо №2, яка намагалась перешкодити проведенню акції, частково наповнила маршрути тролейбусами за рахунок викликаних водіїв-пенсіонерів та водіїв з інших депо, або тих водіїв, які не мали працювати сьогодні зранку. Також були залучені резервні тролейбуси з нерентабельних маршрутів та з інших депо.

Учасники прес-конференції попередили, що готові до організації та проведення у Києві безстрокового страйку з 5 квітня, якщо не будуть виконані їхні вимоги покращити умови праці.

За словами М.ЯКІБЧУКА, на сьогодні практично всі працівники транспортних організацій міста готові підтримати акцію водіїв тролейбусного депо №2.