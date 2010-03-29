Тихонов доручив Мінекономіки розібратися з проблемами Києва

Віце-прем’єр-міністр України з питань регіональної політики Віктор ТИХОНОВ доручив Міністерству економіки підготувати на чергове засідання уряду проект плану заходів з розв’язання нагальних проблем соціально-економічного розвитку міста Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, таке доручення було дано сьогодні, під час проведення В.ТИХОНОВИМ першого засідання Міжвідомчої робочої групи з розв’язання нагальних проблем соціально-економічного розвитку столиці.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів та Міністерству економіки разом з київською владою вжити заходів для розв’язання найбільш гострих проблем столиці.

Глава уряду дав три місяці на наведення порядку в столиці