У Львові святкуватимуть День батяра

У Львові 1 та 2 травня святкуватимуть День батяра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вперше на цьогорічному святі обиратимуть Батярського короля.

Як інформує прес-служба, на святкуванні очікується багато гостей та музикантів, які зголосилися виступити на концертах під час свята, зокрема, до Львова приїде Віктор МОРОЗОВ, батяр-бенд «Галичина», Левко-Дурко.

Святкування Дня батяра буде проходити і в усіх кав’ярнях центру міста.

Довідка УНІАН. Батяри (від угорського «betyar» – «волоцюга») – у 20–30-х роках минулого століття – мешканці львівських околиць, гультяї, плейбої, відчайдухи, герої вуличного фольклору і його ж виконавці, улюбленці львівської публіки. Були майстрами авантюр та бійок – часто з кримінальними злочинцями, яких не любили, а також веселощів та гучних забав, про які потім говорило все місто.