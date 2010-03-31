У храмах Криму чергуватимуть бійці Шуфрича

Співробітники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій мають намір чергувати в храмах Криму в ніч ыз 3 на 4 березня, коли віруючі зберуться на всеношну, щоб зустріти Великдень, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"Навіть у храмах може статися нещастя", - зазначили рятувальники.

Так, велике скупчення людей, ажіотаж навколо обряду освячення, непоступливість і роздратування можуть спровокувати паніку, зіткнення й травмування, деякі люди приходять до храму в нетверезому вигляді й поводяться неадекватно, що може призвести до нещасних випадків. Крім того, під час хресної ходи, коли віруючі йдуть навколо храму зі запаленими свічками в руках, може загорітися одяг, волосся.

Бійці МНС просять віруючих бути уважними й поважати один одного.

Перед Великоднем співробітники державного пожежного нагляду проведуть "пожежно-технічні обстеження" православних храмів.