У Москві убили сина колишнього тренера збірної Росії з футболу

У понеділок на півночі Москви було виявлено тіло тренера дитячо-юнацької команди "Спартак" Олександра Ярцева, повідомляє Лента.ру.

За інформацією слідчої групи, 34-річний Олександр, син колишнього тренера збірної Росії Георгія Ярцева, загинув у результаті черепномозкової травми. Родичі знайшли його тіло близько 1.00 в його квартирі, розташованій в будинку 16, корпус 2 по вулиці Каргопольська.

Давність настання смерті Ярцева перевищувала добу до моменту виявлення, повідомили оперативники. За попередніми даними, тренер став жертвою побутового вбивства.