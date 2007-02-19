У Москві убили сина колишнього тренера збірної Росії з футболу
08:35, 19 лютого 2007Суспільство
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Слідство ведеться
У понеділок на півночі Москви було виявлено тіло тренера дитячо-юнацької команди "Спартак" Олександра Ярцева, повідомляє Лента.ру.
За інформацією слідчої групи, 34-річний Олександр, син колишнього тренера збірної Росії Георгія Ярцева, загинув у результаті черепномозкової травми. Родичі знайшли його тіло близько 1.00 в його квартирі, розташованій в будинку 16, корпус 2 по вулиці Каргопольська.
Давність настання смерті Ярцева перевищувала добу до моменту виявлення, повідомили оперативники. За попередніми даними, тренер став жертвою побутового вбивства.
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