Завтра в Україні - дощі і грози

Завтра в Україні, крім Закарпаття та Прикарпаття, невеликий дощ, на півдні та сході окремі грози, вночі у центральній та південній частині, а вдень у східних областях та Приазов’ї помірний дощ.

Вночі та вранці на заході та крайньому півдні місцями туман, вітер південно-східний, у західних областях західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на Закарпатті та півдні Одещини до 17° тепла; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.