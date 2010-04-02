В Україні зросла кількість ув’язнених

У 2009 році кількість в’язнів в Україні зросла – уперше за останні сім років .

Про це УНІАН повідомив керівник правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр БУКАЛОВ із посиланням на дані щорічної доповіді цієї організації "Дотримання прав ув’язнених в Україні-2009".

За даними "Донецького Меморіалу", у 2009 році кількість ув’язнених в Україні зросла на 1,2% і становила на 1 січня 2010 року 147 тис. 716 осіб.

Водночас чисельність засуджених у 2009 році зменшилася на 1 тис. 774 осіб – до 108 тис. 187 осіб, число тих, кого утримують в СІЗО, зросло на 11,4% або на 3 тис. 882 особи і становило 38 тис. 30 осіб (рік тому – 34 тис. 148 осіб, два роки тому – 32 тис. 110 осіб).

За словами О.БУКАЛОВА, зараз в Україні на 100 тис. населення припадає 321 ув’язнений (минулого року було 314 в’язнів на 100 тис. осіб), що маже втричі перевищує аналогічні показники країн Західної Європи.

Також, за його інформацією, смертність в установах виконання покарань не зменшується: у 2009 році померла 761 людина, у 2008 – 765 осіб. Крім того, зросла кількість випадків суїциду – 44 у 2009-у проти 40 у 2008 році).

Разом з тим, кількість хворих на туберкульоз поступово зменшується: у 2009-у їх нараховувалося 5 тис. 667 осіб, а у 2008 році було 6 тис. 79 осіб), однак кількість ВІЛ-інфікованих осіб зросла за рік на 18% – з 5 тис. 73 до 6 тис. 69 осіб.

Правозахисник зазначив, що надання медичних послуг в установах виконання покарань перебуває на вкрай низькому рівні. За його словами, медичні працівники в установах виконання покарань залежні від керівництва цих закладів, вони нерідко нехтують професійною сумлінністю на користь вимог керівників в’язниць.

Довідка УНІАН. Громадська правозахисна організація “Донецький Меморіал” була створена у 1989 році, вона займається проблемами діяльності кримінально-виконавчої системи України і моніторингом дотримання прав ув’язнених.