Перейти кордон на Великдень буде легше

Адміністрація Державної прикордонної служби України видала розпорядження щодо роботи у вихідні та святкові дні, яким передбачені певні особливості в організації служби прикордонних підрозділів та спрощення процедур для громадян, які перетинатимуть кордон на Пасху та у поминальні дні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За повідомленням, зустрітися з родичами та відвідати могили близьких у спрощеному режимі зможуть жителі прикордонних районів. На підставі письмових звернень органів місцевого самоврядування та за погодженням з Прикордонними уповноваженими суміжних держав співробітники Держприкордонслужби України пропускатимуть їх через кордон, у тому числі й поза пунктами пропуску. Для прикладу, згідно із заявками, які подані на цей час, через українсько-російський кордон у такому порядку пропустять близько 3 300 осіб, а через українсько-молдавський – близько 2 000 осіб.

Для вирішення проблем при виникненні позаштатних ситуацій прикордонники будуть використовувати заздалегідь підготовлені чергові сили та резерви.