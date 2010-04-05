У Нікітському ботанічному саду пройде виставка тюльпанів

У Нікітському ботанічному саду (Ялта) в середині квітня вперше відкриється виставка тюльпанів.

Як повідомляє офіційний сайт Нікітського ботанічного саду, виставка проходитиме на відреставрованій ділянці площею 0,3 га. На виставці буде представлено понад 150 сортів вітчизняної і зарубіжної селекції, а також сортів Нікітського ботанічного саду. Восени на цій же ділянці можна буде помилуватися виставкою хризантеми.

"Побачити колекцію тюльпанів можна з середини квітня до середини травня. Зараз же ви можете насолодитися цвітінням нарцисів, гіацинтів та інших цибулинних рослин в арборетумі саду", - йдеться в повідомленні.

*** Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр (НБС-ННЦ) заснований у 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України. На сьогодні, за оцінками провідних фахівців у галузі ботаніки, Нікітський ботанічний сад належить до відомих у світі ботанічних установ і найбільших колекцій генофонду цінних рослин. НБС-ННЦ - єдине в Україні сховищем видової і сортової різноманітності південних плодових культур, що включає понад 11 тис. сортів персиків, абрикос, аличі, інжиру, граната, маслини, зизіфуса, черешні, хурми. Тут зібрані унікальні колекції декоративних деревних і трав`янистих рослин

Всесвітню популярність приніс саду його унікальний арборетум (дендрарій), що є візитною карткою ботанічної науки України. Тут на площі близько 40 га зосереджені колекції деревних рослин світової флори. Завдяки досвіду вирощування і використання іноземних рослин у декоративному садівництві стало можливим сформувати неповторний субтропічний фітоландшафт Південного берега Криму. У грудні 2001 року арборетум НБС-ННЦ одержав статус національного надбання України, а у вересні 2009 року Кримська колекція гербарію НБС-ННЦ також отримала цей статус.