У Черкасах подорожчає проїзд у тролейбусах

12 травня вартість проїзду у черкаських тролейбусах підвищиться з 80 копійок до 1 гривні. Черкаський міськвиконком одержав згоду на підвищення тарифу від Міністерства житлово-комунального господарства.

Про це кореспондента УНІАН повідомив міський глава Черкас Сергій ОДАРИЧ. У Черкасах вартість проїзду у тролейбусах планували підвищити ще навесні 2009 року. Чинний тариф 80 копійок збитковий для комунального підприємства "Черкасиелектротранс".