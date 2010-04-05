Чоловік у стані алкогольного сп’яніння спалив свою подругу

На Кіровоградщині співробітники міліції затримали 36-річного раніше судимого жителя Знам’янського району, який у стані алкогольного сп’яніння через ревнощі підпалив свою колишню подругу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Конфлікт між чоловіком і 30-річною жінкою виник під час спільного застілля в компанії інших осіб. Спочатку з’ясовували стосунки надворі, а потім жінка повернулась в будинок.

Згодом чоловік в одному з господарських приміщень виявив пляшку з легкозаймистою речовиною. Знайшовши жертву в будинку, облив її сумішшю, кинув сірника і пішов розповісти про це гостям.

За кілька хвилин на місце пригоди прибули лікарі швидкої допомоги та працівники Знам’янського міськвідділу міліції. Врятувати жінку не вдалось, за висновками судово-медичних експертів смерть настала від больового шоку внаслідок сильних опіків.

Пояснити причину свого жорстокого вчинку чоловіку через сильне алкогольне сп’яніння було важко навіть наступного дня.

За даним фактом порушено кримінальну справу, проводиться слідство.

Відповідно до ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.