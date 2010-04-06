Неповнолітнім заборонили ходить до соляріїв

Неповнолітнім заборонили користуватися послугами соляріїв з огляду на підвищений ризик розвитку раку шкіри під дією ультрафіолетового випромінювання, повідомляє з Австрії AFP.

Аналогічна заборона вже прийнята в Німеччині та Франції, відповідні законопроекти нині розглядаються урядами інших європейських країн. У Бразилії з листопада 2009 року використання соляріїв в естетичних цілях повністю заборонене для всіх громадян.

Приводом для цих ініціатив стали ряд наукових робіт, що свідчать про канцерогенність випромінювання, яке застосовується в соляріях, – захоплення штучною засмагою у віці до 35 років підвищує ризик захворіти меланомою на 75 відсотків. На підставі цих даних Світова організація охорони здоров`я (ВООЗ) офіційно зарахувала апарати для засмаги до найбільш значущих чинників ризику розвитку раку поряд із сигаретами, миш`яком, азбестом, гірчичним газом тощо.

Як зазначено в повідомленні австрійського Міністерства у справах молоді, заборона набуде чинності 1 вересня. Новий закон також зобов`яже власників соляріїв запровадити систему контролю віку відвідувачів і не надавати послуги особам, які не досягли 18-річного віку. Порушникам цього закону загрожує штраф у розмірі до 2180 євро.

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