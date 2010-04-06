Сьогодні у Львові поновили видачу закордонних паспортів, дефіцит яких відчувався майже три місяці.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зазначивши, що бланки закордонних паспортів прибули до Львова ще у п‘ятницю, напередодні Великодніх свят.

«Тепер щодня до Львова будуть привозити півтори тисячі бланків закордонних паспортів», - наголошується у повідомленні.

За даними правоохоронців, у Львівській області на сьогодні в черзі на отримання документа для виїзду за кордон майже 5 тис. осіб.

Щодня на Львівщині приймають близько 500 анкет на виготовлення закордонних паспортів.

Як повідомляв УНІАН, проблеми з отриманням закордонних паспортів з’явилися після того, як їх виробник - консорціум ЄДАПС – змушений був зупинити роботу через те, що перестав отримувати кошти на ці цілі.

Вже 8 лютого 2010 р. ЄДАПС відновив виробництво і відвантаження закордонних паспортів відразу ж після перерахування Державним казначейством України 12,2 млн. грн. в рахунок оплати заборгованості за вже відвантажені в листопаді-грудні 2009 р. документи.

В ЄДАПС запевнили, що за умови подальших грошових надходжень з боку держави виконає всі свої виробничі зобов`язання і відвантажить закордонні паспорти на адресу МВС, згідно зі всіма поданими заявками на оформлення документів громадянами України.