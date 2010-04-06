Екс-суддя Зварич припинив голодовку

На Великдень, 4 квітня екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ припинив голодовку, повідомила УНІАН прес-секретар групи адвокатів І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

За її словами, архієпископ Української автокефальної православної церкви, отець МАКАРІЙ, який є духовним наставником І.ЗВАРИЧА, переконав ув’язненого екс-суддю, який перебуває у Львівському СІЗО, припинити голодовку.

За словами прес-секретаря, сам І.ЗВАРИЧ стверджує, що голодовка зміцнила його дух, і тепер «він готовий продовжувати боротьбу».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

З 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокову голодовку «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також тодішнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.