Екологи вимагають у судновласників 236 тис. грн.

Державна екологічна інспекція Північно-західного регіону Чорного моря пред`явила власникам теплоходів «Sea Dance» і «Ambelos» претензії за забруднення акваторії Одеського морського торгового порту - відповідно в розмірі 100 тис. 488 грн. і 92 тис. 816 грн.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Держінспекції, «з бортів цих суден, що ходять під прапором Сінгапуру, скинуто в акваторії порту неочищені баластні води».

Грубе порушення природоохоронного законодавства зафіксували інспектори Державної екологічної інспекції Північно-західного регіону Чорного моря також у діях екіпажу судна «British Explorer», який забруднив море біля узбережжя міста Южне.

Власнику теплохода під прапором Великої Британії, уточнили екологи, пред`явлено фінансову претензію в розмірі 43 тис. 559 грн. Із борту судна також скинуто неочищені л’яльні (забруднені нафтопродуктами) води.